Parlement Israël akkoord met wet die illegale nederzettingen legaliseert

Onrust

Vanwege de toenemende onrust en tegenstand zou Netanyahu nog hebben gevraagd om uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel, maar onder druk van de rechtste flank is dat er niet van gekomen, zo schrijven Israëlische media. 'Vandaag stemmen we over ons recht op land', zo zei kabinetslid Ofir Akunis voorafgaand aan de stemming. 'We stemmen vanavond over de connectie tussen het Joodse volk en zijn land. Het hele land is van ons, helemaal.'



Vorige week kondigde de regering van Netanyahu aan 2.500 nieuwe huizen te willen bouwen op de Westoever. Hij voelt zich gesteund door de nieuwe Amerikaanse president die Israël nadrukkelijk als 'vriend' en 'bondgenoot' aanduidt. Onder zijn kritische voorganger Barack Obama is Israël onlangs door de VN Veiligheidsraad nog op de vingers getikt over de omstreden illegale bouwactiviteiten. Critici onderzoeken de mogelijkheid om Israël voor het Internationaal Strafrecht in Den Haag te slepen.