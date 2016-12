Parasiet, koraalrifvis en harige spin: deze negen diersoorten zijn vernoemd naar Obama

Onder meer twee parasieten zijn naar Obama vernoemd, maar volgens de ontdekkers moet de president dit zien als compliment. Zo zegt de ontdekker van de Baracktrema obamai, een parasiet die eieren legt in de longen van schildpadden, tegen persbureau AP dat het beest hem doet denken aan Obama: 'Het is lang, dun en cool as hell', aldus Thomas Platt van het Saint Mary's College in Notre Dame, Indiana.



Ook de ontdekker van een haarworm die zich in krekels nestelt, de zogeheten Paragordius obamai, zegt dat Obama de vernoeming geenszins als belediging moet opvatten. De haarworm is in 2012 ontdekt in Kenia, in een plaatsje op 19 kilometer waar de vader van de president is geboren en zijn stiefgrootmoeder nog altijd woont. Een eerbetoon dus aan de afkomst van de president, aldus bioloog Ben Hanelt van de University of New Mexico in het wetenschappelijke tijdschrift PloS ONE.



Obama heeft ook de eer dat drie vissoorten naar hem zijn vernoemd, waaronder een bijzonder kleurrijk geval. De Tosanoides obama, een koraalrifvis die de kleuren roze, blauw en geel draagt, werd in juni van dit jaar ontdekt door Richard Pyle, een marinebioloog uit Honolulu. De naam was snel verzonnen, zo zegt hij in het tijdschrift ZooKeys. De vis leeft uitsluitend in een beschermd natuurgebied in de Noordelijke Stille Oceaan dat dit jaar door Obama is uitgebreid met 1.508.870 vierkante kilometer. Door de beschermde status van het gebied is de Obama-vis voorlopig veiliggesteld.