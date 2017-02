Paranoia Witte Huis over lekken media slaat toe: woordvoerder checkt telefoons medewerkers

Gespannen sfeer

De sfeer op de communicatieafdeling van het Witte Huis is al langere tijd gespannen, schrijft Politico. Werkdagen op het departement beginnen rond 6 uur 's ochtends en eindigen na middernacht. Medewerkers, Spicer voorop, hebben te maken met een president die een ongebruikelijke interesse toont in de werkzaamheden van de afdeling. Donald Trump wil de berichten en mededelingen die het Witte Huis verlaten persoonlijk controleren en kijkt doorgaans tijdens zijn lunch mee met de dagelijkse persconferenties die Spicer houdt.



Ondertussen blijft hij foeteren op Amerikaanse media. Zijn laatste aanval is gericht op anonieme bronnen waarvan journalisten gebruik maken om ongeautoriseerde - en volgens Trump valse - berichten de wereld in helpen. Afgelopen vrijdag noemde hij de media tijdens zijn toespraak op CPAC, het belangrijkste conservatieve jaarcongres in de VS, 'de vijand van het volk'. Want, zo zei Trump: 'Ze hebben geen bronnen. Ze verzinnen ze gewoon als ze er niet zijn.'



Hij doelde onder meer op The New York Times en CNN die afgelopen weken herhaaldelijk hebben bericht over verdachte betrekkingen tussen Trumps adviseurs en de Russische inlichtingendiensten tijdens de verkiezingscampagne. Die berichtgeving is gebaseerd op anonieme bronnen.