Papieren tijger Trump weer in zijn hok, meent China opgelucht

Hoofdpijndossiers

Zo zou hij de Chinezen willen dwingen tot concessies in een reeks hoofdpijndossiers. Van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, het Chinese handelsoverschot met de Verenigde Staten tot Chinese aanspraken op de Zuid-Chinese Zee: Trump zou Peking weleens even openwrikken en Taiwan was de koevoet. De belangrijkste bilaterale relatie ter wereld bevond zich plotseling in zeer zwaar weer. Trump had contact met zo'n twintig wereldleiders, maar met Xi werd niet gesproken.



Begin deze week begon de wankeling, in de vorm van een persoonlijke nieuwjaarswens van Trump voor Xi. Weliswaar zo laat dat het bijna onbeleefd was - vandaag is de Chinese nieuwjaarsviering afgelopen - maar dat werd hem door de Chinese staatsmedia ruimhartig vergeven. De nieuwsjaarswens zou volgens de Amerikaanse krant The New York Times door Trumps belangrijkste adviseurs op buitenlands beleid bij de Chinese ambassade zijn bezorgd, als laatste massage voor het telefoontje.