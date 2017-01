Pakistanen hebben genoeg van dure Arabieren met hun vogeljacht

De regering had geklaagd dat het jachtverbod slecht was voor de diplomatieke betrekkingen

Officieel is de jacht ook in Pakistan verboden. Maar de regering geeft elk jaar vergunningen uit waarmee Arabieren tegen betaling in het seizoen honderd vogels mogen schieten (een limiet die vaak ver wordt overschreden). Het jachtverbod is vorig jaar zelfs door het hooggerechtshof opgeschort nadat de regering had geklaagd dat het slecht was voor de diplomatieke betrekkingen.



Dit seizoen sleepten oliesjeiks uit Saoedi-Arabië, Bahrain, Qatar en Dubai tientallen jachtvergunningen in de wacht. Ze arriveren meestal met honderden gasten en personeelsleden, luxe terreinwagens, koelcontainers voor de buit en gezenderde prijsvalken van soms tienduizenden dollars per stuk. Met een jachttrip van tien tot vijftien dagen is 10 tot 20 miljoen dollar gemoeid.