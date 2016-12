Pakistaanse minister dreigt Israël met kernbom na onzinbericht

Blijkbaar zonder de bron te checken twitterde de Pakistaanse minister vrijdag: 'De Israëlische minister van Defensie dreigt met nucleaire vergelding omdat hij vermoedt dat Pakistan een rol speelt in Syrië. Israël vergeet dat Pakistan ook een kernmacht is.'



Israël benadrukte in het Kerstweekeinde dat het bericht waarop Asif zich baseerde 'volkomen vals' was. De Pakistaanse regering vond het maandag niet nodig verder te reageren. Maar in een reactie op een artikel van The New York Times over de kwestie liet Asif weten dat het kernwapenprogramma van zijn land 'slechts een afschrikkingsmiddel is om onze vrijheid te beschermen. Wij willen vreedzaam co-existeren, in onze regio en daarbuiten.'



AWD News is een 'nieuwssite' vol complottheorieën. Zo berichtte de site dat de ramp met het Russsiche militaire toestel dat zondag in de Zwarte Zee neerstortte, mogelijk het werk was van de CIA. Volgens AWD News zou vlak voor het ongeluk een plotselinge golf van versleutelde radiosignalen zijn opgevangen uit de Oekra­iense havenstad Odessa. Daar zou een CIA-kantoor gevestigd zijn.



Hoe alles in zijn werk ging, blijft onduidelijk in het bericht. Maar volgens AWD News waren de Amerikanen erop uit Rusland in het hart te treffen: het beroemde Alexandrov-koor.