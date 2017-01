Overwerkte Japanners krijgen vrije middag

Meer geld uitgeven

De Japanse regering heeft met het instellen van Premium Friday niet alleen het welzijn van de oververmoeide bevolking op het oog. De overheid hoopt ook dat Japanners gedurende die extra vrije uren meer geld gaan uitgeven. De Japanse economie heeft al jaren zwaar te lijden onder het feit dat Japanners zo weinig geld uitgeven. Deels komt dat door de vergrijzing (het is een wereldwijd gegeven dat ouderen minder uitgeven dan jongeren), maar de lange werktijden worden ook als schuldige aangewezen. Japanners hebben simpelweg geen tijd om te winkelen, uit eten te gaan en vakantie te vieren. Op Premium Friday zouden bedrijven elke laatste vrijdag van de maand om drie uur 's middags de deuren moeten sluiten om overwerkte werknemers een vervroegd weekend te gunnen.



Of met Premium Friday de overwerkcultuur wordt doorbroken, is de vraag. 'Het is zinloos als werknemers een paar uur eerder vertrekken op vrijdag, maar op andere dagen of in vakanties meer gaan werken', zegt Toshiro Nagahama, hoofdeconoom van Dai-ici Life Reasearch Insitute tegen persbureau Reuters. De Japanse economie kan een duwtje in de rug wel gebruiken. De economie groeit nauwelijks meer en is voor 60 procent afhankelijk van consumentenuitgaven.



Als de Premium Friday een succes wordt, mag de reisbranche in haar handjes knijpen. Uit een enquête die Nagahama liet uitvoeren blijkt dat een derde van de werknemers op de vrije vrijdagmiddag een trip maken in eigen land. Nog eens 30 procent wil zich op zijn vrije middag thuis ontspannen. De rest wil bijvoorbeeld sporten, naar de bioscoop, uit eten of winkelen.