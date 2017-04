Overal hebben mensen in de gaten dat het tijd is voor verandering

Negentig hoogleraren publiceerden maandag een open brief, die ze voor alle zekerheid ook doorstuurden aan informateur Edith Schippers: Nederland moet koploper nieuwe energie en duurzaamheid worden. Motor achter het initiatief is Jan Rothuizen, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam en al jarenlang duurzaamheidsevangelist.



De brief is goed getimed. In het formatieoverleg is de transitie naar een duurzame economie een van de speerpunten. Niet van het CDA, dat onder rentmeesterschap over godsschepping niet meteen beperking van de CO2-uitstoot en de kilometerheffing verstaat. Ook bij de VVD zijn het geen duurzaamheidsfreaks, al bleek recentelijk dat Mark Rutte wist wat 'transitie' betekent - vermoedelijk opgevangen tijdens een borrel met vriendjes van Shell en Unilever.