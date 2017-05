Opvallend hard vonnis: christelijke gouverneur moet twee jaar de cel in wegens blasfemie

Het succes in de zaak-Ahok heeft afgelopen weken al geleid tot openlijke moslimbemoeienis in andere lokale verkiezingen

Het mobiliseren van radicale massa's baart veel Indonesiërs echter grote zorgen. Gevreesd wordt dat het moslimgeluid zich niet meer tot zwijgen laat brengen en dat het steeds sterker zal doorklinken in de Indonesische politiek. Het succes in de zaak-Ahok heeft afgelopen weken al geleid tot openlijke moslimbemoeienis in andere lokale verkiezingen. Dat zal door de uitspraak van dinsdag alleen maar erger worden. Ook het gebruik van de omstreden blasfemiewet wordt door deze uitspraak aangemoedigd.



Een tegengeluid tegen dit oprukkende radicalisme is er nog nauwelijks. Met name president Widodo heeft zich tot dusver nadrukkelijk op de vlakte gehouden. Pas maandag, aan de vooravond van het vonnis, heeft de regering het besluit genomen om tenminste één radikale moslimgroepering aan te pakken. Minister van Veiligheid Wiranto maakte bekend dat de organisatie Hizbut Tahrir zal worden ontmanteld. Hizbut Tahrir is al in diverse landen, waaronder Nederland, verboden omdat zij te nauwe banden zou onderhouden met het islamterrorisme. De organisatie ijvert net als IS in Syrië voor de inrichting van een 'kalifaat' in Azië. Dat is volgens Wiranto in strijd met de Indonesische grondwet en de nationale grondbeginselen die zijn vastgelegd in de 'Pancasila'.



De Indonesische tak van Hizbut Tahrir is tot grote bloei gekomen tijdens het bewind van president Susilo Bambang Yudhoyono. Kort voor het einde van diens laatste termijn, in 2014, kreeg de organisatie van diens regering zelfs een wettelijke status. Hizbut Tahrir is vertegenwoordigd in de invloedrijke Raad van Ulama's en wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de golf van intolerantie die religieuze en seksuele minderheden in Indonesië de afgelopen jaren heeft getroffen.