Opnieuw valt geërgerde Trump uit tegen 'oneerlijke' pers

Eigenlijk was de bedoeling van de bijeenkomst in de East Wing van het Witte Huis slechts om een degelijke jurist, Alexander Acosta, voor te stellen als de nieuwe kandidaat-minister voor Werkgelegenheid. Maar Trump begon al snel aan een tirade waardoor de bijeenkomst een vol uur duurde.



Zijn eerste en voornaamste doelwit: de media, die hem door onthullingen over de banden tussen het Trump-team en Rusland in het defensief hebben gedrongen. Dat is voor Trump in zijn hele carrière al het moment geweest om hard terug te slaan. En dat was het ook nu. 'De pers is zo oneerlijk geworden dat we het Amerikaanse volk een geweldig slechte dienst bewijzen als we het daar niet over hebben. Een geweldig slechte dienst. We moeten het erover hebben. We moeten er achter zien te komen wat er aan de hand is want de pers vliegt eerlijk gezegd uit de bocht', zei Trump.