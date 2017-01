Opgepakte weduwe schutter Orlando: ik ben onschuldig

De 30-jarige Noor Salman werd maandag opgepakt in haar huis in Rodeo, een stad op veertig kilometer ten noordoosten van San Fransisco. Ze wordt officieel beschuldigd van hulp aan een terroristische organisatie en obstructie van de rechtsgang.



Tijdens de hoorzitting van woensdag in een rechtbank in Noord-Californië besliste de rechter dat ze in de cel moet blijven tot de hoorzitting op 1 februari, waar beslist zal worden of ze op borg vrij kan komen in afwachting van haar proces.



Dodelijkste aanslag

De schietpartij van 12 juni in de nachtclub Pulse geldt als de dodelijkste terroristische aanslag in de Verenigde Staten sinds 9/11. Er vielen 49 doden en 53 gewonden. Tijdens de aanval zou Mateen de hulpdiensten hebben opgebeld om zijn trouw te zweren aan terreurgroep Islamitische Staat. Het lijkt erop dat hij radicaliseerde door jihadistische propaganda op het internet.



Zijn weduwe, en ook de moeder van zijn vierjarig zoontje, zei in november in een interview met New York Times dat ze niets wist van de aanval. 'Ik keur niet goed wat hij deed', zo zei ze over de daden van haar man.



De openbaar aanklager, Roger Handberg, hecht echter weinig geloof aan die bewering. Dinsdag zei hij tegen de rechter dat ze heel goed wist wat haar man van plan was en dat ze er achteraf over loog tegen de onderzoekers.