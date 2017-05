Op de G7-top genieten ze van het uitzicht, maar consensus over klimaat en vluchtelingen blijft uit

Trump tegen het soepie

De hoofdschuldige voor het uitblijven van consensus was Donald Trump. Tekenend was zijn standpunt over het klimaat - op voorhand het andere hoofdthema van de top. De vraag die daarbij werd gesteld: zou het de zeven meest geïndustrialiseerde landen ter wereld lukken om het klimaatakkoord van Parijs te herbevestigen? Het antwoord dat uiteindelijk kwam: nee.



Dat lag volledig aan Amerika. In een zes-tegen-een-discussie was het de Amerikaanse president tegen het soepie. De enige concessie van Trump, die ooit zei dat de opwarming van de aarde een door China verzonnen onzinverhaal is, was om zijn beslissing met een week uit te stellen, aldus een van de drie tweets die hij tijdens de top stuurde. Een persconferentie gaf hij niet.



Lees verder onder de foto.