Waarom Spaanse premier Rajoy hoopt dat de oppositie in de bar blijft; elke stem telt

Machtsverschuiving

Als Rajoy faalt, dan stort Spanje zichzelf opnieuw in onzekerheid

Deze week is het erop of eronder. Exact de helft van het parlement - socialisten, het nog linksere Podemos en enkele regionale politici - wil de begroting verwerpen. Rajoy heeft aan de andere helft van het parlement genoeg om dat te voorkomen. Maar dat is nogal riskant: het zal maar gebeuren dat sommige parlementariërs zich vergissen of op het laatste moment niet aanwezig kunnen zijn.



Als Rajoy faalt, dan stort Spanje zichzelf opnieuw in onzekerheid. De regering blijkt dan machteloos, nieuwe verkiezingen liggen voor de hand. Het zou Spanje heel slecht uitkomen. Het land wil zichzelf opstoten in de vaart der volkeren, dat wil zeggen: in de Europese Unie. Het vertrek van Groot-Brittannië wordt door Spaanse politici uitgelegd als een machtsverschuiving naar het zuiden. Spanje wil een van de hoofdrolspelers in de EU worden, maar dan moet er wel een regering zijn.



Vandaar dat Rajoy in de afgelopen maanden zo veel mogelijk snippers in het politieke landschap heeft geprobeerd te lijmen. Hij begon bij Ciudadanos, een nieuwe, liberale partij van de snit van D66. Die partij eiste dat de regering zou afzien van nieuwe belastingverhogingen, zoals op suikerhoudende dranken en op aantasting van het milieu. Voor de kunsten wilde ze een belastingverlaging. Ook dwong Ciudadanos een hele serie sociale maatregelen af: hulp aan langdurig werklozen, kleine bedrijven, zelfstandigen, werkende jongeren met een laag salaris, arme kinderen. Het bracht Rajoy de steun van 32 extra afgevaardigden - nog 6 te gaan.