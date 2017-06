Ontvoering Bolt opnieuw bewijs dat echte vrede ver weg is in Colombia

De ontvoering van Bolt en Follender is opnieuw een bewijs dat echte vrede nog ver weg is

De ontvoering komt zeer ongelegen voor president Juan Manuel Santos, die toch al moeite heeft de stemming erin te houden. Dat terwijl dinsdag de laatste fase begon van de ontwapening van de FARC, de guerrillabeweging die vorig jaar na ruim een halve eeuw oorlog vrede sloot met de regering. Op 27 juni moeten alle wapens zijn ingeleverd bij VN-waarnemers.



De feestvreugde was bij voorbaat al verstoord. Zaterdag werd een bomaanslag gepleegd in een winkelcentrum in Bogotá. Daarbij vielen drie doden, de daders zijn nog onbekend. Ook elders in het land zijn grote problemen. De ELN, paramilitairen en criminele organisaties springen in het machtsvacuüm dat de FARC achterlaat. Colombianen die de misstanden aan de kaak stellen zijn hun leven niet zeker: in de eerste vier maanden van dit jaar zijn ruim veertig activisten vermoord.



De ontvoering van Bolt en Follender is opnieuw een bewijs dat echte vrede nog ver weg is. In februari begon de regering vredesbesprekingen met ELN. De onderhandelingen verlopen moeizaam, ook omdat ELN weigert hun aanslagen en ontvoeringen te staken. Bovendien is de groepering niet zo hiërarchisch georganiseerd als de FARC, wat het lastiger maakt afspraken te maken.