Ontmoeting tussen Poetin en Trump laat nog maanden op zich wachten

Sancties

Voorafgaande aan het gesprek werd gespeculeerd dat de twee leiders het zouden hebben over de sancties die het Westen tegen Rusland heeft ingesteld als reactie op zijn militaire inmenging in Oekraïne. Trump had deze maand in twee Europese kranten aangekondigd dat hij bereid was de sancties op te heffen in ruil voor een vermindering van het aantal Russische kernwapens.



Peskov stelt nu dat de sancties niet aan bod zijn gekomen tijdens het telefoongesprek. Wel is gesproken over het coördineren van de aanpak tegen Islamitische Staat en andere terreurgroepen. Ook spraken ze de wens uit elkaar geregeld te willen consulteren.