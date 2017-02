Ontdek Qatar

Kees Wieringa heeft een interessante carrière. Eerst was hij componist en pianist, daarna werd hij directeur van museum Kranenburgh in Bergen. Vorig jaar diende zich tot zijn verbazing de mogelijkheid aan museumdirecteur te worden in de oliestaat Qatar. Nu is Wieringa al een half jaar directeur van het Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani Museum. Zijn doel: meer bezoekers trekken. Qatar is een fascinerend land, zegt Kees, 'omdat het nog zo onontdekt is en omdat hier vijftig jaar geleden nog niets was, de mensen leefden in bedoeienententen.