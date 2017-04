Ongeacht wie wint in Frankrijk, de noodtoestand blijft voorlopig van kracht

Toen men elders nog de mondialisering vierde, viel José Bové al McDonald's aan

Le Pen ziet in de eindronde een strijd tussen 'patriotten' en 'globalisten' - een diersoort die in Frankrijk nooit populair was. Toen men elders nog de mondialisering vierde, viel José Bové al McDonald's aan. Ergens tussen China's entree in de Wereldhandelsorganisatie, de financiële crisis, en de door 'Brussel' afgedwongen bezuinigingen tijdens de eurocrisis haakten veel Fransen af bij de idee dat mondialisering en/of 'Europa' ze veel te bieden heeft.



Immigratie en gebrek aan grenscontrole zijn heikele onderwerpen geworden in het land dat in het hart werd geraakt door een reeks schokkende aanslagen, uitgevoerd door Fransen met een migratieachtergrond of anderen die moeiteloos over Europese landsgrenzen konden trekken. Ongeacht wie wint, de noodtoestand blijft voorlopig.