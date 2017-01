Onderzoek zal Trumps wantrouwen over verkiezingsuitslag nooit wegnemen

Illegale stemmen

Meer lezen? De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto gaat volgende week niet naar Washington voor een afgesproken ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Donald Trump. Het is een reactie op het presidentieel decreet waarin Trump woensdag opdracht gaf voor de aanleg van een muur langs de Mexicaans-Amerikaanse grens.



Donald Trump vindt dat het martelen van terroristen 'absoluut werkt'. Trump voegt er wel aan toe dat hij een eventueel besluit daartoe zou laten afhangen van zijn Defensieminister en de CIA-directeur - om eerst te kijken wat wettelijk mogelijk is.

Het zit Trump echter dwars dat hij in de landelijke telling bijna 3miljoen stemmen lager uitkwam dan Clinton. Hij twittert al sinds eind november dat hij ook die (triviale) strijd zou hebben gewonnen, als er geen illegale stemmen waren uitgebracht. Woensdag lichtte hij dat toe in zijn eerste televisie-interview als president, bij ABC.



In een lang, bochtig betoog nam hij soms gas terug ('We gaan uitzoeken hoe veel het er waren') en ging hij soms hard door. 'Die stemmen kwamen niet naar mij. Geloof me. Dat waren stemmen op Hillary. Als je ernaar kijkt zie je dat ze allemaal op Hillary hebben gestemd. Ik geloof niet dat ik er ook maar eentje heb gekregen.'



In Trumps hoofd zijn de ongeldige stemmen alleen uitgebracht in Californië en New York, waar Clinton in totaal 5miljoen kiezers meer achter zich kreeg. Het zou voor een Democraat strategisch een weinig efficiënte zet zijn geweest illegale kiezers juist naar die staten te dirigeren en niet naar staten waar het spannend zou worden, zoals Florida of North Carolina.