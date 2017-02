Onder druk van massale protesten trekt Roemenië omstreden corruptiewet in

Kabinetsbijeenkomst

Onze correspondent Jenne Jan Holtland bevindt zich nu tussen de demonstranten, waar de verwarring groot is. De formulering van de premier ('we zoeken een legale methode om het decreet in te trekken') roept veel vragen op. Velen denken dat er een addertje onder het gras zit. De verwachting is dan ook dat er morgen weer volop wordt gedemonstreerd.



Grindeanu kondigde het intrekken aan in een tv-toespraak vanuit het regeringsgebouw. Op een steenworp afstand van het pand in Boekarest waren naar schatting 140 duizend mensen bijeengekomen om te protesteren tegen de regeling die dinsdag per decreet werd aangenomen. 'We hebben de stem van de straat gehoord', sprak de eerste minister. Maar hij zei ook dat de bevolking door slechte communicatie de regeling niet goed had begrepen.