Onafhankelijk onderzoek naar 'Russische connectie' alleen mogelijk als Republikeinen meewerken

Onmogelijk

Daarmee heeft Rosenstein zich onmogelijk gemaakt, zei de Democratische senator Patrick Leahy woensdag. 'Zijn integriteit en de integriteit van het hele ministerie van Justitie staan op het spel.' Het lastige is dat een speciale aanklager normaal gesproken ook door Rosenstein zou moeten worden aangesteld. Dat hij dat zal doen is onwaarschijnlijk, nu hij zich zo trouw aan Trump heeft getoond. 'Hij is gebruikt', zei zijn voormalige collega Matthew Miller woensdag tegen radiozender NPR.



De andere manier om een speciale aanklager aan te stellen is via wetgeving. Het Congres moet dan een soort ethische gelegenheidswet opstellen om de president te onderzoeken. Zo'n wet heeft twee decennia bestaan, en was de basis voor onder meer het onderzoek naar het Iran-Contra schandaal van Ronald Reagan in de jaren tachtig en het Whitewater/Lewinsky-schandaal van Bill Clinton in de jaren negentig. Maar omdat de aanklagers vaak met het onderzoek aan de haal gingen is de wet in 1999 niet verlengd.