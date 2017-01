Omstreden AfD-leider doet vele nekharen overeind staan

Patriotten

Vol enthousiasme riep zijn publiek: 'volksverrader, volksverrader' Het Holocaustmonument in Berlijn. © AFP

Daarmee is de 44-jarige AfD-chef van de deelstaat Thüringen de eerste politicus die zo openlijk zegt dat hij een eind wil maken aan de centrale rol die het herdenken van de Holocaust in de Duitse samenleving speelt, in elk geval de eerste politicus die geen lid is van de neonazipartij NPD.



Höcke was te gast bij een bijeenkomst van de jongerenbeweing de AfD, de Junge Alternative. De classicistische bierhal was tot de nok gevuld. Pers was niet welkom, afgezien van het extreemrechtse blad Compact en propagandamedium Russia Today.



In de rede, die 47 minuten duurde en waarin Höcke zijn publiek consequent aansprak met 'patriotten', zei hij nog wel meer waarvan in Duitsland vele haren overeind gingen staan. Zo noemde hij het bombardement op Dresden een oorlogsmisdaad die 'ons van onze collectieve identiteit wilde beroven'.



Hij sprak over Richard von Weizsäcker, de Bondspresident van weleer die in 1985 de eerste politicus was die de dag van de capitulatie, 8 mei, een 'dag van bevrijding' noemde, in plaats van 'dag van de nederlaag'. Over hem zei Höcke: 'Hij heeft zich tegen het volk gekeerd.' Waarop zijn publiek vol enthousiasme 'volksverrader, volksverrader' begon te kraaien.