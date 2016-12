Obama komt met sancties na Russische cyberaanval, 35 Russen land uit

'Vijandige stappen'

Vooraanstaande Republikeinen nemen de kwestie wel hoog op en steunen sancties. Senator Lindsey Graham zei eerder deze week dat de Russen hard getroffen moeten worden, 'in het bijzonder Poetin als individu.' Volgens senator John McCain, eveneens Republikein, moeten 'Poetin en zijn vertrouwelingen' van de cyberaanvallen hebben geweten, of zelf het initiatief genomen hebben. Hun Democratische collega May Klobuchar concludeerde donderdag dat er in het Congres brede steun is voor sancties.



De Russische regering heeft op voorhand gewaarschuwd dat Amerikaanse sancties ('vijandige stappen') niet onbeantwoord zullen blijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zei dat eventuele stappen 'tegen diplomatieke missies in de VS onmiddellijk hun weerslag zullen hebben op Amerikaanse diplomaten in Rusland.' Rusland heeft altijd ontkend cyberaanvallen gepleegd te hebben.