Obama en Poetin: pesten op niveau

Koude Oorlog

En dus is het ineens Koude Oorlog, hier tussen de villa's van de vorige eeuw (veel vakwerk, veel natuursteen), in de dorpjes langs de noordkust van Long Island. In Maryland, een uurtje buiten Washington, gebeurt vrijdagochtend hetzelfde. Of de locaties ook voor spionage werden gebruikt of alleen voor vermaak is niet bekend - de huisuitzetting is in de eerste plaats symbolisch bedoeld, een pesterij uit het diplomatieke handboek, die moet laten zien dat diplomaten niet helemaal onschendbaar zijn.



Af en toe gaat de poort open, en dan rijdt er een busje naar buiten, of een Mercedes met diplomatieke nummerborden. De inzittenden wisselen wat woorden met de speciale agenten en gaan er dan vandoor - naar de stad, of misschien naar het landhuis hier een paar kilometer vandaan dat de Russen wél mogen houden, of misschien wel naar het moederland, als ze een van de 35 Russen zijn die door president Obama tot persona non grata zijn verklaard. Dit weekend moeten ze weg zijn, met familie en al.



De Russen reageerden vrijdag opmerkelijk tactisch. Nadat minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had laten weten dat ook 35 Amerikanen de deur zou worden gewezen, omdat internationale betrekkingen nou eenmaal draaien om het oog-om-oog-principe, nam president Poetin juist gas terug. Hij zei dat zijn land 'alle recht' had om dat te doen, maar dat hij zich niet zou 'verlagen tot het niveau van onverantwoorde diplomatie'.