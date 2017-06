Nu wil minister van Justitie zelf ook getuigen voor Senaat

'Gezien de recente getuigenis van Comey voor de inlichtingencommissie van de Senaat, is het van belang dat ik zelf ook de gelegenheid heb om over deze kwesties te spreken', klinkt het in de brief. 'De inlichtingencommissie is het meest geschikte forum voor dergelijke kwesties, aangezien ze een onderzoek heeft opgestart en toegang heeft tot relevante, geclassificeerde informatie.'



Sessions richtte de brief aan Shelby, omdat hij dinsdag normaal gesproken voor diens commissie had moeten getuigen over de begroting van het ministerie van Justitie. Maar omdat hij nu voor de inlichtingencommmissie wil getuigen, stuurt hij viceminister Rod Rosenstein naar die commissie.