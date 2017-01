Nu Obama vertrekt, is aanval op DC geopend

Wie drieduizend dollar huur kan betalen voor een appartement met één slaapkamer in de wijk rond 14th street en U street in Washington, kan binnenkort zijn geluk helemaal niet meer op: er komt nóg een Whole Foods in de buurt. Samen met de Yes! Organic Market en de Smucker Farms of Lancaster County komt daarmee het aantal biologische supermarkten op vier, in dit gebied een paar kilometer ten noorden van het centrum. Zo gezond was Washington nog nooit. Zo duur trouwens ook niet.