Nu Corbyn ruim baan biedt aan Brexit, lijkt zijn laatste politieke uur te hebben geslagen

Na een week debatteren is het artikel-50 wetsvoorstel zonder averij door het Lagerhuis gekomen. Geen enkel amendement is aangenomen, ook niet het voorstel om het verblijfsrecht van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk na een Brexit te garanderen. Dat Theresa May zo'n makkelijke week heeft gehad is vooral te danken aan de euroscepticus Corbyn, die zijn fractie had opgedragen om voor artikel-50 te stemmen. Dit heeft voor veel onrust gezorgd binnen de eurogezinde partij. Het populaire Labour-kamerlid Clive Lewis trad af en is de favoriet om Corbyn op te volgen.



Enkele tientallen sociaal-democraten negeerden de orders van Corbyn en stemden mee met de Liberaal-democraten en Schotse nationalisten. Laatstgenoemden kregen een standje van de kamervoorzitter omdat bij het bekend maken van de stemming het EU-volkslied zongen, Ode aan de Vreugde. Corbyn zag zich eerder vandaag genoodzaakt te ontkennen dat zijn tijd gekomen is. Het aftreden van de 45-jarige Lewis wordt gezien als een open sollicitatie naar het leiderschap.