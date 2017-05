Noord-Korea verdient dik aan dwangarbeiders in EU, Brussel onderneemt niets

Ook in Nederland

'In Nederland is het vermoedelijk heel kleinschalig aan de hand geweest in twee restaurants', vertelt Breuker op zijn werkkamer van de Universiteit Leiden. 'Verder weten we dat er op Malta gebruik is gemaakt van Noord-Koreaanse dwangarbeiders, kijken we naar Oost-Europa, waar van oudsher goede banden zijn met Pyongyang, en krijgen we tegenstrijdige informatie uit Duitsland.' Harde cijfers zijn moeilijk te geven, maar Breuker schat dat er in de hele EU enkele duizenden Noord-Koreanen aan het werk zijn, waarvan het grootste deel in Polen.



'Noord-Korea is het grootste illegale uitzendbureau ter wereld', zegt hij. 'Mensen melden zich in zekere zin vrijwillig, omdat ze in het buitenland meer geld hopen te verdienen. Daarna volgt een selectie: hoe gezond zijn de kandidaten en kan de vluchtkans klein worden gehouden omdat er een gezin achterblijft?' Opvallend is dat mensen met een 'goede partijachtergrond' vaak naar prettige landen zoals Polen gestuurd worden. Van iedereen die Breuker in Polen heeft kunnen identificeren, was 75 procent lid van de partij, waar dat in Noord-Korea zelf slechts 15 procent is. Het kleine boertje dat zich meldt voor een buitenlands avontuur kan gaan houthakken in Siberië.