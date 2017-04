Noord-Korea wil traditioneel spierballen laten zien op feestdag, maar Trump is onzekere factor

Dreiging is rem

Hoewel de spanning sindsdien regelmatig is opgelopen, kwam het nooit meer tot grote confrontaties. Het vooruitzicht van een atoomtreffen leek ook steeds als een rem te werken. Met name de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en haar voorsteden - met samen meer dan 20 miljoen inwoners - zou een eerste doelwit zijn van vergeldingsacties voor het geval de VS militaire installaties in Pyongyang zouden aanvallen. Noord-Korea schept regelmatig op dat het genoeg raketten heeft klaarstaan om de stad in een mum van tijd in een 'zee van vuur' te veranderen.



Ten opzichte van eerdere botsingen is er voor Zuid-Koreanen een nieuwe, onzekere factor bijgekomen: Trump. Niemand weet wat de nieuwe president van plan is of hoever hij durft te gaan. 'De spanningen zijn nu groter omdat president Trump militaire acties daadwerkelijk als optie op tafel heeft gelegd', aldus hoogleraar Jang Yongseok van de Nationale Universiteit in Seoul. Volgens Yang zal Washington uiteindelijk afzien van militair ingrijpen, niet alleen vanwege de kans op vergeldingen met atoomwapens, maar ook omdat het nucleaire arsenaal in Noord-Korea moeilijk te raken is: het zit diep onder de grond verborgen. Ook collega Yang Mujin denkt niet dat Trump aanstuurt op een militaire confrontatie. 'Het duurt maanden voordat Washington een Noord-Korea-beleid heeft geformuleerd. Tot die tijd zal Trump proberen de druk hoog te houden met retoriek.'