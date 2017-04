Noord-Korea voert proef uit met raket ondanks waarschuwingen VS

Mede door de waarschuwende woorden van de VS zijn de spanningen tussen Washington en Pyongyang flink opgelopen.



De Amerikaanse regering heeft Pyongyang ook opgedragen geen nieuwe kernproef uit te voeren. Noord-Korea dreigt al weken een zesde kernproef uit te voeren.



De VS hebben de nieuwe rakettest bevestigd. Volgens Washington kwam de raket terecht in de Japanse Zee. De raket werd gelanceerd in een gebied ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Het is nog onduidelijk om welk type raket het gaat en in welke richting die werd afgevuurd. Twee vorige proeven mislukten. De laatste was eerder deze maand, op de geboortedag van Kim Il Sung, de stichter van Noord-Korea.



Volgens Amerikaanse legerbronnen zijn er aanwijzingen dat ook de lancering van vrijdag geen succes was. De VS maken zich grote zorgen over met name de langeafstandsraketten van Noord-Korea. Washington is bang dat Pyongyang snel vorderingen boekt met deze raketten die het vasteland van de VS kunnen treffen.



De nieuwe lancering kwam nadat president Trump eerder op de dag waarschuwde dat een militair conflict met Noord-Korea mogelijk is als Pyongyang doorgaat met de raketlanceringen en kernproeven.