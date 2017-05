Noord-Korea claimt dat geteste raket 'grote, zware kernkop' kan dragen

Donald Trump

Begin deze maand zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij 'onder de juiste omstandigheden' bereid is Kim Jong-un te ontmoeten om te proberen een oplossing te vinden voor het conflict over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Die opmerking kwam als een verrassing omdat hij kort daarvoor nog had gezworen dat hij nooit zou toestaan dat Noord-Korea de beschikking krijgt over kernraketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken. Hij opperde toen zelfs dat de VS desnoods militair zullen ingrijpen.



'Als de VS probeert om Noord-Korea te provoceren, zullen zij niet ontsnappen aan de grootste ramp in de geschiedenis', zei Kim. Washington moest volgens hem 'de nieuwe realiteit' niet negeren dat de VS binnen het bereik van Noord-Koreaanse raketten liggen.