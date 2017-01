Noord-Ierland op 2 maart naar de stembus na ruzie in coalitie

Crisis Noord-Ierland Sinn Fein-voorman Martin McGuinness veroorzaakte met zijn opstappen als vicepremier van Noord-Ierland de breuk in de coalitie. De reden is triviaal voor Noordierse begrippen: gerommel met subsidies voor het gebruik van biomassa. Lees dit artikel van correspondent Patrick van IJzendoorn.

Brokenshire zei te hopen dat de Ierse katholieken van Sinn Fein en de Britse protestanten van de Democratic Unionist Party hun conflict na de stemming kunnen bijleggen.



De verkiezingen komen amper tien maanden na de vorige verkiezingen. Sinn Fein beschuldigt de DUP van corruptie en onverdraagzaamheid. De regering viel op 9 januari toen de vicepremier van de Britse regio, Martin McGuinness, aftrad na een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot, premier Arlene Foster. Zij zou verantwoordelijk zijn voor wanbeleid inzake duurzame energiewinning. De breuk in de coalitie kwam op een vervelend moment, net nu Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten.



Verkiezingen in Noord-Ierland in de tijd dat Londen probeert uit de unie te treden (brexit), kunnen de politieke spanningen over de brexit verder opdrijven. Noord-Ierland wil in meerderheid niet uit de EU.



Volgens politieke waarnemers heeft Sinn Fein op een breuk aangestuurd, in de hoop de grootste partij te worden. De partij zou gokken op de steun van Noord-Ierse kiezers die niet uit de Europese Unie willen treden. Het gezamenlijke bestuur van protestanten en katholieken vormt de hoeksteen van het Noord-Ierse vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998.



Het akkoord maakte een eind aan drie decennia van bloedvergieten. De meeste verboden paramilitaire groepen leven het staakt-het-vuren na, maar sommige splinters van het IRA blijven aanvallen uitvoeren.