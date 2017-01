Noodtoestand in Gambia, gewapend conflict dreigt, Nederlanders teruggehaald

Ruim 1.600 reizigers die op dit moment in Gambia zijn via reisorganisaties TUI en Corendon worden teruggehaald naar Nederland. 'Er worden ernstige ongeregeldheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dit kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers', zegt TUI. Ruim achthonderd mensen zijn via TUI in Gambia, dat volgens de reisorganisatie niet langer geschikt is als toeristische bestemming. TUI brengt de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia. De mensen die naar Nederland teruggaan, worden woensdag en donderdag opgehaald. Corendon heeft 813 mensen in het land en verwacht dinsdagnacht al mensen op te kunnen halen. 'We wachten nu nog op informatie over het tijdstip dat ons vliegtuig kan landen, maar wij hopen vannacht nog aan te komen.'