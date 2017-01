Nog geen contact met vermisten in door lawine getroffen skihotel Italië

'We zien binnen licht, maar horen geen stemmen', was een van de laatste mededelingen die alpinisten donderdagochtend deden, voor ze weer verder gingen met graven.



De twee mensen die tot nu toe zijn gered, bevonden zich toevallig buiten het gebouw toen de sneeuw ging schuiven. Zij konden schuilen in een auto. Voor de levens van de andere gasten, waaronder zich een aantal kinderen bevinden, wordt gevreesd.



De Italiaanse premier Gentiloni riep de autoriteiten op de hulpverlening aan bewoners in geïsoleerde gebieden flink op te voeren. Bewoners klagen over trage en gebrekkige hulp van de overheid. Het hoofd van de Italiaanse Burger Bescherming, Fabrizio Curcio, riep de bewoners in de door de aardbeving getroffen gebieden op hun huizen te verlaten om erger te voorkomen.



De lawine kwam op gang door een serie hevige aardbevingen die het midden van Italië woensdag opschrikte. Van de nieuwe klappen had de zwaarste een notering van 5,7 op de schaal van Richter, maar de hele dag rommelde het door met in totaal 82 naschokken. Die bevingen kwamen bovenop de al bestaande noodtoestand, namelijk de enorme hoeveelheden sneeuw.



Op sommige plekken ligt meer dan anderhalve meter, waardoor in totaal 300 duizend mensen zonder stroom zitten. De temperatuur daalde in sommige berggebieden tot min 30. De noodtoestand in het midden van Italië is al een aantal dagen aan de gang en is vooral nijpend in de Abruzzen; de regio waarin het bedolven Hotel Rigopiano ligt.



Tekst gaat verder onder de video.