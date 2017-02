Nieuwe VN-ambassadrice noemt rakettest Iran 'onaanvaardbaar'

Volgens Haley proberen de Iraniërs 'de wereld ervan te overtuigen dat ze vriendelijk zijn. Maar ik ga de mensen over de hele wereld zeggen dat het iets waar we ongerust over moeten zijn', zei ze na afloop van de vergadering van de VN-Veiligheidsraad. 'De Verenigde Staten zijn niet naïef. We gaan niet toekijken. Je zal ons hen om verantwoording zien vragen, en ernaar zien handelen.'



Spoedvergadering

Teheran zou zondag vanaf een testsite nabij Semnan een raket afgevuurd hebben die na ongeveer duizend kilometer ontplofte. De Verenigde Staten had daarop om een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad gevraagd. Volgen de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft beval de Veiligheidsraad dat de zaak besproken wordt op het niveau van de comités.



De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif bevestigde noch ontkende de test. Het land zei gisteren dat het zijn ballistische raketten nooit zou gebruiken om een ander land aan te vallen, en dat ze ook niet onder het nucleaire akkoord met de wereldmachten vallen.



Nucleair wapen

'Ze weten dat ze geen testen mogen doen met ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen', zo betwistte de Amerikaanse VN-ambassadrice de versie van Iran. Volgens haar kon de raket die zondag getest werd 500 kilogram dragen, 'genoeg voor een nucleair wapen'.



In juli 2015 sloot Iran een akkoord met zes wereldmachten over de beperking van het Iraanse nucleaire programma in ruil voor het opheffen van Westerse economische sancties.