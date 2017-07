Nieuwe Unesco-lijst schopt tegen schenen van Tibetanen, Israël en Polen

De werelderfgoedcommissie van Unesco is van 2 tot 12 juli bijeen in het Poolse Krakau. De werelderfgoedlijst van de culturele tak van de VN is een van de meest begeerde internationale keurmerken. Unesco-status levert prestige op, en toeristen. De selectie leidt dan ook vaak tot politiek gekrakeel, zeker als het om erfgoed gaat dat door meerdere landen of partijen wordt geclaimd.



Dat is ook het geval bij het natuurpark Hoh Xil, dat op een hoogte van 4.500 meter ligt en bekend is om zijn bijzondere flora en fauna, zoals de Tibetaanse antilope. Volgens de International Campaign for Tibet zal de Unesco-status de Chinese greep op het gebied vergroten. Mogelijk zal China de Tibetaanse herders die er wonen dwingen hun nomadische leefwijze te staken. De Chinese autoriteiten zeggen de rechten van de nomaden te zullen respecteren.