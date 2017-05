Nieuwe terreurgroep slaags met Franse soldaten in Mali

De angst is groot dat Ansar al-Islam ook in andere delen van het land voet aan de grond zal krijgen

Mali wordt al langer geteisterd door geweld van moslimmilitanten. In 2013 werden de opstandelingen in het noorden door het Malinese leger en de Fransen verdreven, maar niet verslagen. In de hoop de stabiliteit te bevorderen, werd de VN-vredesmissie Minusma gelanceerd, waar ook Nederland sinds 2014 aan meedoet. De Fransen hebben hun eigen operatie, Barkhane genaamd. Zij zijn op dit moment met vierduizend soldaten actief in de Sahel-regio (Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad en Mauretanië) .



Burkina Faso is lange tijd relatief stabiel geweest: er was nauwelijks spanning tussen de meerderheid van gematigde moslims en de radicale islam. Vorig jaar werd duidelijk hoezeer dat is veranderd, toen er een aanslag werd gepleegd op het Splendid-hotel in de hoofdstad Ouagadougou, waarbij 28 mensen om het leven kwamen. Deze actie werd toegeschreven aan Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM).