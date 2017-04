Nieuwe ontslaggolf Turkije lijkt grootste zuivering sinds mislukte coup

Angst voor 'arm van Erdogan' verstikt Turkse Nederlanders

(+)

Turkse Nederlanders die tegen Erdogan zijn, durven zich amper nog te uiten. Ze worden uitgemaakt voor landverrader of erger. Anoniem vertellen ze over de spanningen in de Turkse gemeenschap.



Na de tanks in Ankara, in de cel in Rotterdam (+)

De Rotterdamse Turk Mehmet Demirel sprong in juli voor ­de tanks die door de straten van Ankara denderden. Via Facebook deed hij verslag van de couppoging in Turkije. Terug in Nederland werd hij opgepakt wegens opruiing en bedreiging.



'Ik ben tegen alles waar de Gülen-beweging voor staat' (+)

Ruim twee weken zat de Turkse wetenschapper Yenilmez in de cel, onder de noodtoestand na de mislukte coup van juli. Waarom blijft hem een raadsel.