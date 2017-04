Nieuwe Korea-strategie VS: inzetten op dialoog, maar militaire oplossing achter de hand

Vijf nucleaire tests

Noord-Korea heeft tot nu toe vijf nucleaire tests uitgevoerd, waarvan twee vorig jaar, en het land werkt aan langeafstandsraketten met een kernkop die de VS zouden kunnen bereiken. Ook heeft het land een aantal rakettests uitgevoerd ondanks door de Verenigde Naties ingestelde sancties.



De groeiende nucleaire en ballistische dreiging van Noord-Korea is het grootste acute veiligheidsprobleem voor president Trump. Hij heeft gezworen dat hij zal voorkomen dat Noord-Koreaanse raketten de VS kunnen bereiken en gezegd dat alle opties daartoe op tafel liggen, inclusief een militaire aanval.



Noord-Korea op zijn beurt ziet zijn kernwapenprogramma als zelfverdediging. Het heeft de VS gewaarschuwd dat het elke militaire agressie van de VS zal beantwoorden met een nucleaire tegenaanval. Ook heeft het gedreigd delen van Zuid-Korea en Japan met raketaanvallen in de as te zullen leggen.