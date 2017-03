Nieuwe justitieminister VS in problemen door contacten met ambassadeur Rusland

Sessions verzuimde de twee gesprekken te melden toen hij werd genomineerd als minister. Hij ontkende toen zelfs onder ede in het Congres dat hij contact heeft gehad met Rusland.



De leider van de Democraten in de Senaat, Nancy Pelosi, vindt dat Sessions moet opstappen. 'Sessions is niet geschikt om te functioneren als de hoogste gezagsdrager op het gebied van justitie in ons land. Hij moet aftreden', aldus Pelosi in een verklaring.



In een eerste reactie op het nieuws zei Sessions dat de beschuldigingen niet kloppen. 'Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging.'



Twee weken geleden diende de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn zijn ontslag in. Hij raakte in opspraak omdat hij Amerikaanse sancties tegen Moskou zou hebben besproken met de Russische ambassadeur in de VS. Dat zou na de presidentsverkiezingen zijn gebeurd, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.



Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat onderzoek doen naar de mogelijke contacten tussen leden van de Trump-campagne en Rusland. Dat heeft de voorzitter van het 'Intelligence committee' David Nunes woensdag gezegd. The New York Times meldt dat sommige van die ontmoetingen in Nederland en Groot-Brittannië plaatsvonden.