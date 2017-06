Nieuw motto voor de Britse conservatieven: beter een slechte leider, dan geen leider

Het 'creationistische' kamp is versterkt met Michael Gove, de oud-minister van Onderwijs en van Justitie. Hij speelde afgelopen zomer een hoofdrol bij de erfopvolging van David Cameron door Boris Johnson een mes in de rug te steken. Hierdoor baande hij ongewild de weg voor May, met wie hij een moeizame relatie onderhoudt.



Op de achtergrond zal Gove een adviserende rol spelen bij de Brexit-onderhandelingen. Zijn visie staat haaks op die van de remainers. Dit kamp wordt geleid door Mays trouwe vazal Damian Green, die als the First Secretary of State een soort vicepremier is.



Mays nieuwe stafchef is Gavin Barwell, een eurogezinde staatssecretaris die donderdag zijn kamerzetel verloor. De populaire leider van de Schotse Conservatieven, Ruth Davidson, heeft al gepleit door een 'open Brexit,' waarbij economische belangen - dus lidmaatschap van de interne markt - zwaarder wegen dan immigratie.



