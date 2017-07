Nieuw hoofdstuk in militaire geschiedenis: China betrekt eerste buitenlandse basis

Commerciële belangen

De militaire basis moet Chinese commerciële belangen veiligstellen

Al is het officiële doel 'logistieke ondersteuning' en heet het een 'veiligheidsbasis', het gaat wel degelijk om een militaire operatie, aldus de populaire tabloid Global Times in zijn commentaar. "We stationeren daar troepen. Het is geen commercieel bevoorradingspunt. (...) Maar het gaat niet om de wereld beheersen." China gaat slechts 'China beschermen', aldus de krant.



De militaire basis, op een strategisch punt in de buurt van een van de drukste scheepsroutes ter wereld, moet Chinese commerciële belangen veiligstellen. Staatsbedrijven hebben grote belangen in onrustige gebieden in het Midden-Oosten en Afrika, zoals in de olie-industrie in Soedan. De basis gaat een rol spelen bij het bewaken van Chinese projecten en desnoods worden de militairen ingezet bij de evacuatie van Chinees personeel, zoals in 2011 in Libie en recent bij onlusten in Jemen.