Nieuw decreet Trump moet 'radicale moslimterroristen' weren

De voormalige gouverneur van South Carolina beloofde vrijdag bij haar aankomst bij het VN-hoofdkwartier in New York dat zij de VN zal opschudden. Ze waarschuwde ook dat bondgenoten die Washington daarin niet bijstaan dit zullen merken. 'Van de landen die ons niet steunen, noteren wij de namen. En tegen hen zullen we gepaste maatregelen nemen', dreigde Haley, die geen enkele internationale ervaring heeft.



Trump zelf tekende vrijdag een decreet voor strenge controles die moeten voorkomen dat 'radicale islamitische terroristen' als vluchtelingen de VS binnenkomen. Trump wil alle vluchtelingen uit Syrië weren, omdat zij 'afbreuk doen' aan de belangen van de VS. USRAP (Refugee Admissions Program), de manier waarop vluchtelingen de VS binnenkomen, wordt door Trump de komende vier maanden stopgezet.



Telefoongesprekken

Vandaag heeft Trump een druk belprogramma. Hij zal telefonisch contact opnemen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande en de Russische leider Vladimir Poetin. In de gesprekken met Merkel en Hollande zullen naar verwachting vooral de relaties met Rusland en het door Trump voorgestane protectionisme centraal staan.



In het gesprek met Poetin zullen volgens senioradviseur Kellyanne Conway zeker de sancties tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim ter sprake komen. Trump wil die mogelijk opheffen. De Republikeinse senator John McCain zei gisteren te hopen dat de regering afstapt van die 'roekeloze koers'. Ook de Republikeinen Mitch McConnell, fractieleider in de Senaat, en Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, spraken zich tegen opheffing van de sancties uit.



Vermeende stembusfraude

Trump zelf liet gisterochtend weten dat hij uitkijkt naar de resultaten van een door hem aangekondigd onderzoek naar vermeende stembusfraude tijdens de presidentsverkiezingen, waarbij volgens hem zeker 3 miljoen stemmen illegaal zijn uitgebracht.



Het onderzoek naar de - wijd en zijd ontzenuwde - fraude zou vooral gaan om mensen die in meer dan één staat als kiezer stonden geregistreerd, en om illegalen en zelfs overledenen die ten onrechte als kiezer stonden geregistreerd. Volgens vicepresident Mike Pence worden ook de kieswetten doorgelicht, meldt The Washington Post.