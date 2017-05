New York Times: Trump vertelde Russen dat ontslag Comey druk verminderde

Onderhandelingtactiek

Een medewerker van het Witte Huis opperde tegenover de krant dat Trump de opmerkingen over de 'druk' van Comey alleen maar had gemaakt bij wijze van onderhandelingtactiek, om de Russen het gevoel te geven dat ze hem een wederdienst schuldig waren.



De ontmoeting met Lavrov bracht Trump eerder al in de problemen, nadat was uitgelekt dat hij zijn Russische gasten uiterst gevoelige informatie had verklapt.



Na de benoeming van voormalig FBI-chef Robert Mueller tot speciale aanklager die de Russische connectie moet onderzoeken, leek het even wat rustiger te worden in politiek Washington. Maar de problemen van Trump lijken steeds erger te worden. De Washington Post meldde vrijdag dat een naaste medewerker van Trump een 'figuur van bijzondere belangstelling' vormt voor de onderzoekers van de FBI. Wie het is, meldt de krant niet, maar wel dat het iemand is die dichtbij Trump staat.