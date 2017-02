New York Times en CNN: campagneteam Trump had uitvoerig contact met Russen

Ook is onduidelijk of de contacten iets te maken hadden met Trump, wat er precies is gezegd en met welke Russen werd gesproken. Wel zou het om hoge Russische inlichtingenfunctionarissen gaan.



Dit hebben huidige en voormalige functionarissen van de inlichtingendiensten, de FBI en de Amerikaanse regering bevestigd tegenover beide media. Het zou gaan om zeker drie personen, onder wie de maandag afgetreden nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn en Trumps voormalige campagnemanager Paul Manafort. Beide zouden volgens CNN vanaf het begin van de zomer vorig jaar 'voortdurend' contact hebben gehad met Russische inlichtingenfunctionarissen.



De frequentie van de contacten en het feit dat de functionarissen zo dichtbij Trump waren, zorgden voor een 'rode vlag' bij de inlichtingendiensten. Zowel de regering-Obama als Trump, toen hij al was gekozen, werden eind vorig jaar ingelicht over de onderschepte communicatie.



De onderschepte communicatie en telefoongegevens werden door de Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekt tijdens routine-afluisteroperaties tegen Russische functionarissen en Russen die bekend zijn bij de inlichtingendiensten. Gelijktijdig vonden de diensten bewijs dat de Russen probeerden de verkiezingen in de VS te beïnvloeden door het hacken van de Democratische campagne. Het vermoeden was dat de Russen met de hack Trump aan een overwinning wilden helpen maar hard bewijs daarvoor is nog altijd niet gevonden.



Wel is nu dus duidelijk geworden dat er uitvoerig en langdurig contact is geweest tussen het Republikeinse kamp van Trump en de Russen. Ze zouden niet alleen hebben gesproken met de Russische inlichtingendiensten, maar ook met leden van de Russische regering. In diezelfde tijd sprak Trump geregeld vol lof over de Russische president Vladimir Poetin. Het onderzoek naar de hack is overigens nog niet afgerond.