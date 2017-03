Nergens vertrokken Britten liever uit EU dan in dit stadje. Zijn ze nu blij?

Wat Jeremy Vickers betreft had Theresa May de artikel 50-brief al lang moeten meegeven aan de Royal Mail. Aangetekend, liefst. 'Maar goed, het is beter laat dan nooit', zegt de 54-jarige vleesverwerker, terwijl hij in een Braziliaanse bar in Boston zit. 'Even een koffie en een sjaggie voor ik weer acht uur tussen de dode varkens sta. Dit is het soort werk dat meer Britten moeten gaan doen in de toekomst, werk waar werklozen nu hun neus voor ophalen.