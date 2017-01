Nederlandse server gebruikt bij Russische hacks Democraten

Tor

Jammer, het is natuurlijk niet de bedoeling om dit soort hacks te faciliteren Rejo Zenger

Bij Tor wordt een berichtje niet via één maar meerdere tussenliggende servers doorgegeven. Elke server kan de buitenste laag lezen van het bericht dat hij ontvangt, haalt die informatie er vervolgens af en stuurt het bericht daarna verder. Als het via verschillende servers is gegaan, is de afkomst niet meer te herleiden. Dat geeft de gebruiker anonimiteit.



Zenger is ervan overtuigd dat de Russische aanvallen niet te voorkomen waren en dus niet extra zijn gefaciliteerd door het Tor-netwerk. 'Veel belangrijker dan het Tor-netwerk is: hoe zorg je ervoor dat digitale infrastructuur veilig is? Dit soort aanvallen door grote spelers als Rusland Iran, China en de VS is niet te voorkomen, maar het internet is wel beter te beveiligen. Daar ligt een taak voor de overheid. Dat het kabinet zich vorig jaar nadrukkelijk uitsprak vóór goede versleuteling van informatie is daarom zeer welkom.'



In het Amerikaanse overzicht staan verder 70 Nederlandse ip-adressen die de Russen hebben gebruikt voor hun aanvallen. Het gaat om internetservers in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Dat is makkelijk verklaarbaar: Nederland huisvest een belangrijk deel van het internet.