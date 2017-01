Nederlandse moet mogelijk na 30 jaar VK verlaten door Brexit

The Guardian meldt zaterdag dat Cooper, wier echtgenoot ernstig ziek is, na het EU-referendum een permante verblijfsvergunning had aangevraagd, een die nu vereist is voor migranten uit niet-EU landen. Ze kreeg het naar eigen zeggen te kwaad toen ze de 'ijskoude' brief van Goodwill ontving. De 55-jarige freelance journaliste woont al vele jaren in het graafschap, waar ze drie kinderen heeft grootgebracht. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is haar inkomen te laag en is ze niet tegen ziekte verzekerd.



Dat laatste is discutabel. Anders dan andere Europese landen kent Groot-Brittannië geen premiestelsel, maar wordt de zorg uit algemene middelen betaald. Wel dragen de Britten, ook Cooper, een soort zorgpremie af, National Insurance geheten. Naar de mening van de Europese Commissie geldt dat ook als een verzekering, maar de Britten weigeren dat te accepteren. Het is een handige manier om migranten een verblijfsvergunning te onthouden. Een proces hierover loopt nog bij het hof in Luxemburg.