Nederlands bouwbedrijf betaalde honderden miljoenen smeergeld aan koningshuis Saoedi-Arabië, onthult omroep Human

Witwassen

Twee oud-leidinggevenden van het bedrijf moeten binnenkort wel voor de rechter verschijnen op verdenking van witwassen. Ze zouden een deel van het smeergeld voor zichzelf hebben gehouden. In die zaak wil een van de verdachten een getuige horen in Saoedi-Arabië. De rechter-commissaris gaf daar toestemming voor in oktober 2014. Via het ministerie van Veiligheid en Justitie adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2015 echter negatief over die actie. Een rechtshulpverzoek aan Saoedi-Arabië wordt 'niet opportuun geacht vanwege de huidige bilaterale betrekkingen, de status van betrokkenen en de mogelijke risico's voor de te horen getuige.' Ook een herhaald verzoek wordt afgewezen met een verwijzing naar de 'vragen over de betrokkenheid van een lid van het koninklijk huis in Saoedi-Arabië' die 'niet wenselijk worden geacht voor de bilaterale betrekkingen'.



Op 12 januari van 2016 laat het Openbaar Ministerie weten het eens te zijn met die afwijzing: 'Het lijkt hoe dan ook niet verstandig om Saoedische onderdanen, met het huidige regime, in of buiten hun land bloot te stellen aan ondervraging inzake omkoping van Saoedische overheidsdienaren. Dit gezien het soort represailles die de Saoedische overheid neemt tegen onwelgevallige uitingen, welke represailles de laatste tijd ook veel in het nieuws zijn geweest.'