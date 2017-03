Nederlander moet Canada na 59 jaar definitief verlaten

Tegen de Canadese televisie zegt moeder Van Heest bang te zijn haar zoon nooit meer te zien

Van Heest vocht zijn deportatie jarenlang aan en probeerde op humanitaire gronden in Canada te blijven. Zo zou hij, zonder bekenden om zich heen, weer last kunnen krijgen van zijn bipolaire stoornis. Ook zou zijn 82-jarige moeder Trixie van Heest niet zonder zijn hulp kunnen. Tegen de Canadese televisie zegt ze bang te zijn haar zoon nooit meer te zien.



De vrouw uit Zwolle vertrok eind-jaren vijftig vanuit Nederland naar Courtenay, een stadje in Brits-Columbia. Om onduidelijke redenen regelde ze geen Canadees paspoort voor haar baby Len - die daarmee de Nederlandse identiteit hield. In de jaren erna zag hij zelf ook geen reden het Canadese burgerschap te verwerven.



'Hij is inwoner van één land: de aarde', zei zijn halfbroer Daniel van Heest (55) daar eerder over tegen de Volkskrant. Er was nog een reden om niet naar het gemeentehuis te stappen. 'We waren hippies toen', zegt Daniel, voor wie zijn ouders wel een dubbel paspoort regelden. 'Iedereen was in die tijd stoned of dronken. Het waren de goede oude feestdagen van de jaren zeventig en tachtig.'