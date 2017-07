Naargeestige familietwist rond begrafenis Helmut Kohl

Het is een politieke wraakactie over zijn graf heen, dat Kohls kist in Straatsburg staat en niet in Ludwigshafen Het gezin Kohl ging elk jaar op zomervakantie in Oostenrijk. Het was traditie dat de pers een dagje op bezoek kwam bij Hannelore, Helmut en hun zonen Walter en Peter. © DPA / HH

De schrijver Elias Canetti zei ooit dat Kohl zijn lichaam inzet als machtsmiddel. Hij doelde toen op zijn imposante verschijning. Zaterdag krijgt die uitspraak een nieuwe lading. Het is een politieke wraakactie over zijn graf heen, dat Kohls kist in Straatsburg staat en niet in Ludwigshafen, waar hij sinds zijn geboorte in 1930 heeft gewoond.



Kohl wilde vooral voorkomen dat president Frank-Walter Steinmeier zou spreken aan zijn graf. Steinmeier was chef van de kanselerij onder Gerhard Schröder, toen die laatste Kohl in 1998 als kanselier opvolgde. Hij beschuldigde Kohl er destijds van dat hij systematisch gevoelige dossiers had laten verdwijnen. Dat bleek overdreven, maar er waren aktes kwijt die nooit meer zijn teruggevonden. Kohl heeft het Steinmeier nooit vergeven. En nu, bijna twintig jaar later, slaat hij terug, zoals de olifant uit de cult geworden Rolo-reclame uit 1996, Kohls hoogtijdagen als leider van Duitsland.